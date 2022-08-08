Глава Запорожья распорядился проработать вопрос организации референдума

Глава Запорожской области подписал распоряжение о подготовке референдума

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение центральной избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения референдума о присоединении к России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня, в рамках форума общественного движения "Мы вместе с Россией" Запорожской области, был зачитан проект резолюции с предложением провести референдум о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации», — написал он.

По его словам, резолюцию поддержали участники форума, на котором присутствовали свыше 700 делегатов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти региона готовы оказать Запорожской области поддержку в организации референдума о присоединении к России. Глава полуострова пообещал помощь от местных властей, а также выразил уверенность в том, что процесс «возвращения русского мира» в свои границы будет продолжаться.