Крым пообещал помочь Запорожью с организацией референдума

Аксенов заявил, что Крым окажет Запорожской области поддержку в организации референдума

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти региона готовы оказать Запорожской области поддержку в организации референдума о присоединении к России. Об этом Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

«Приветствуем решение наших братьев, которые твердо идут по пути Крыма, по пути свободного и демократического волеизъявления народа. Думаю, никто, в том числе и в Киеве, не сомневается, какой выбор сделают жители», — написал он.

Глава полуострова пообещал помощь от местных властей, а также выразил уверенность в том, что процесс «возвращения русского мира» в свои границы будет продолжаться.

В июле в Запорожской области создали избирательную комиссию для проведения референдума о вхождении в состав России.

8 августа глава области Евгений Балицкий в ходе форума «Мы вместе с Россией» подписал распоряжение о проведении референдума.