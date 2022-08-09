В Запорожье пообещали провести референдум с учетом законов России

Член администрации Запорожья Рогов: референдум проведут с учетом требований законов России

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости пообещал, что референдум в регионе будет проведен с учетом требований российского законодательства, позволяющего стать новым субъектом федерации.

«Мы идем по этапам проведения референдума таким образом, чтобы все наши вопросы и результаты голосования совпадали с российским законодательством», — заявил Рогов. Он пояснил, что это должно соответствовать федеральному конституционному закону №6 о принятии в состав России Крыма.