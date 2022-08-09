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Росгвардия прокомментировала взрывы гранат на детской площадке

Росгвардия: взорвавшиеся на Ставрополье гранаты не принадлежат ведомству

Фото: «Росгвардия»

Взорвавшиеся на детской площадке в Ставропольском крае гранаты не принадлежат Росгвардии. Об этом KP.RU сообщили в управлении ведомства Северо-Кавказского округа.

Там отметили, что происшествие произошло на неохраняемой и неогороженной территории, не принадлежащей Росгвардии. Найденные подростками гранаты не числятся на вооружении Северо-Кавказского округа войск ведомства.

Ранее 9 августа сообщалось, что подростки нашли на полигоне Росгвардии восемь гранат и устроили взрыв у детской площадки на Ставрополье. В результате двое детей были госпитализированы c ранениями. Инцидент произошел вечером 8 августа. Четверо подростков 15-16 лет из хутора Тамбукан во время прогулки забрели на полигон Росгвардии. Уточняется, что территория не была огорожена и не охранялась. В одной из ям они нашли десятки противопехотных гранат, начали играть с ними и забрали с собой восемь боеприпасов.

Возле детской площадки подростки начали разбирать гранаты: они высыпали из оружия порох и подожгли. Затем в огонь метнули одну из гранат. Прогремел взрыв, в результате которого ранения получили проходившие мимо два 11-летних брата. Детей госпитализировали в больницу Пятигорска с ранами шеи, головы, рук и ног.

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Любовь Ширижик
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