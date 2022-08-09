Россияне под санкциями решили проигнорировать законы Германии

Reuters: россияне под санкциями не задекларировали свои активы в Германии

Ни один из россиян, подпавших под санкции ЕС, не задекларировал свои активы в Германии, как этого требует законодательство ФРГ, пишет Reuters со ссылкой на письмо Министерства по делам экономики и защиты климата страны.

С февраля Германия заморозила около 4,28 миллиарда евро активов, принадлежащих бизнесменам из санкционного списка, в том числе 2,3 миллиарда евро на депозитах в немецких банках. Лица под санкциями обязаны задекларировать свои активы под угрозой штрафа или лишения свободы на один год. Россияне решили проигнорировать этот закон, отмечает агентство.

Член бундестага от Левой партии Кристиан Герк призвал усилить контроль за активами россиян и компаниями, которые с ними сотрудничают. Обязанность соблюдать прозрачность должна быть распространена на людей, которые ведут бизнес с олигархами, таких как нотариусы, брокеры, продавцы подержанных автомобилей, торговцы произведениями искусства и банки, уверен он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что ни одна санкция против России не будет отменена в случае разрешения конфликта на Украине на «условиях России».