Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Шольц отказался отменять санкции в случае мира на Украине «на условиях России»

Шольц: санкции не будут сняты, если конфликт на Украине разрешится на условиях России

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ни одна санкция против России не будет отменена в случае разрешения конфликта на Украине на «условиях России». Об этом он заявил в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В связи с этим политик призвал сограждан быть готовыми к длительным последствиям санкционной политики, несмотря на то, что многие из них уже страдают от высоких цен на бензин, продукты и счетов за электроэнергию. По словам Шольца, так немцы не только покажут солидарность с Украиной, но и проявят заботу о собственной безопасности. Шольц также подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.

Материалы по теме:
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой. Чем Москва ответит на расширение альянса?
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой.Чем Москва ответит на расширение альянса?
4 июля 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

Сомнения в эффективности санкций

17 июля экс-глава МИД Литвы Линкявичюс не увидел смысла в седьмом пакете санкций против России. По его мнению, которое он выразил в Twitter, новые санкции ни на что не повлияют. «Готовится седьмой пакет санкций. Какая разница? В настоящее время ЕС направил в Россию в геометрической прогрессии больше денег за нефть, газ и уголь, чем он направил Украине в качестве помощи. Цены на нефть растут. Рубль еще сильнее», — написал он.

Схожего мнения придерживается американский экономист Стив Ханке. По его словам, введенные Западом антироссийские санкции на самом деле отразились гораздо хуже на Европе и превратились в политическое кладбище.

Они не работают и никогда не работали

Стив Ханкеэкономист

Эксперт выразил мнение, что санкции оказались самоубийственным актом для европейских экономик. Кроме того, в результате подобной политики ослабли позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Шольца, отметил Ханке.

Материалы по теме:
Крах надежд. Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
Крах надежд.Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
21 июня 2022
«Как вы нам этими санкциями помогли!» Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
«Как вы нам этими санкциями помогли!»Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
22 июня 2022

Руководители Всемирного банка, Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной торговой организации (ВТО) выступили с призывом ослабить антироссийские санкции для разрешения продовольственного кризиса. «Пандемия COVID-19, перебои в международных цепочках поставок и последствия конфликта вокруг Украины серьезно нарушили взаимосвязанные рынки продовольствия, топлива и удобрений», — сообщается на сайте Всемирного банка. Сейчас число страдающих от острой нехватки продовольствия людей увеличилось до 345 миллионов в 82 странах мира. Снятие санкций Запада против России и внедрение более гибких процессов с поставками поможет решить проблему дефицита продовольствия, уверены главы организаций.

В Москве предложили дождаться зимы

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от санкций, принятых в отношении России. По его словам, ограничения против Москвы пока не слишком заметны, однако они еще смогут доказать свою эффективность в долгосрочной перспективе.

Материалы по теме:
Разбой выгоднее экологии. Игорь Сечин раскрыл причину отказа Запада от зеленой энергетики
Разбой выгоднее экологии.Игорь Сечин раскрыл причину отказа Запада от зеленой энергетики
18 июня 2022
«Мы давние соперники» Британия несет большие убытки от санкций против России. Почему Лондону так важно помогать Украине?
«Мы давние соперники»Британия несет большие убытки от санкций против России. Почему Лондону так важно помогать Украине?
18 июня 2022

Российский сенатор Андрей Клишас отреагировал на это утверждение. «Ну что же, пусть ждут, а мы просто подождем зимы», — отметил он.

Мы просто подождем зимы

Андрей Клишасроссийский сенатор

Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что многие европейцы уже почувствовали на себе последствия антироссийских ограничений. «Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикция Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», — указала она, добавив, что «Боррель даже этого не знает».

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шольц отказался отменять санкции в случае мира на Украине «на условиях России»
ИТ-специалист раскрыл секрет похудения на 18 килограммов
Два самолета столкнулись в аэропорту Лас-Вегаса
Пушков оценил слова экс-премьера Великобритании
Центробанк отверг необходимость новых льгот банкам из-за заморозки НРД
Лавров заявил о страдающей от «бездумных санкций» Европе
Блогерша заказала корсет онлайн и получила сдавивший ее «коровий язык»
В сети поспорили из-за вида стоящих в очереди за квасом советских мужчин
Изменение климата привело к быстрому отступлению ледников
Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.