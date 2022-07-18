Шольц отказался отменять санкции в случае мира на Украине «на условиях России»

Шольц: санкции не будут сняты, если конфликт на Украине разрешится на условиях России

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ни одна санкция против России не будет отменена в случае разрешения конфликта на Украине на «условиях России». Об этом он заявил в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В связи с этим политик призвал сограждан быть готовыми к длительным последствиям санкционной политики, несмотря на то, что многие из них уже страдают от высоких цен на бензин, продукты и счетов за электроэнергию. По словам Шольца, так немцы не только покажут солидарность с Украиной, но и проявят заботу о собственной безопасности. Шольц также подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.

Сомнения в эффективности санкций

17 июля экс-глава МИД Литвы Линкявичюс не увидел смысла в седьмом пакете санкций против России. По его мнению, которое он выразил в Twitter, новые санкции ни на что не повлияют. «Готовится седьмой пакет санкций. Какая разница? В настоящее время ЕС направил в Россию в геометрической прогрессии больше денег за нефть, газ и уголь, чем он направил Украине в качестве помощи. Цены на нефть растут. Рубль еще сильнее», — написал он.

Схожего мнения придерживается американский экономист Стив Ханке. По его словам, введенные Западом антироссийские санкции на самом деле отразились гораздо хуже на Европе и превратились в политическое кладбище.

Они не работают и никогда не работали Стив Ханке экономист

Эксперт выразил мнение, что санкции оказались самоубийственным актом для европейских экономик. Кроме того, в результате подобной политики ослабли позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Шольца, отметил Ханке.

Руководители Всемирного банка, Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной торговой организации (ВТО) выступили с призывом ослабить антироссийские санкции для разрешения продовольственного кризиса. «Пандемия COVID-19, перебои в международных цепочках поставок и последствия конфликта вокруг Украины серьезно нарушили взаимосвязанные рынки продовольствия, топлива и удобрений», — сообщается на сайте Всемирного банка. Сейчас число страдающих от острой нехватки продовольствия людей увеличилось до 345 миллионов в 82 странах мира. Снятие санкций Запада против России и внедрение более гибких процессов с поставками поможет решить проблему дефицита продовольствия, уверены главы организаций.

В Москве предложили дождаться зимы

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от санкций, принятых в отношении России. По его словам, ограничения против Москвы пока не слишком заметны, однако они еще смогут доказать свою эффективность в долгосрочной перспективе.

Российский сенатор Андрей Клишас отреагировал на это утверждение. «Ну что же, пусть ждут, а мы просто подождем зимы», — отметил он.

Мы просто подождем зимы Андрей Клишас российский сенатор

Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что многие европейцы уже почувствовали на себе последствия антироссийских ограничений. «Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикция Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», — указала она, добавив, что «Боррель даже этого не знает».