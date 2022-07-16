Экс-глава МИД Литвы заявил о бессмысленности новых санкций против России

Экс-глава МИД Литвы Линкявичюс не увидел смысла в седьмом пакете санкций против России

Экс-глава МИД Литвы Линкявичюс не увидел смысла в седьмом пакете санкций против России. По его мнению, которое он выразил в Twitter, новые санкции ни на что не повлияют.

«Готовится седьмой пакет санкций. Какая разница? В настоящее время ЕС направил в Россию в геометрической прогрессии больше денег за нефть, газ и уголь, чем он направил Украине в качестве помощи. Цены на нефть растут. Рубль еще сильнее», — написал он.

Ранее китайское издание South China Morning Post сообщило, что попытки западных стран объединить мир против России и изолировать ее провалились. Журналист издания также указал, что решение западных лидеров избегать главу МИД РФ Сергея Лаврова на саммите G20 не увенчались успехом.

14 июля сообщалось, что в седьмой пакет санкций будет включен запрет на экспорт золота из России. Кроме того, стало известно, что ЕС готовится внести в санкционный список более 50 физических и юридических лиц.

В мае канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об условии для ослабления антироссийских санкций. Политик отметил, что дальнейший санкционный режим Запада будет зависеть от договоренностей России и Украины.