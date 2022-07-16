В Китае рассказали о провале попыток Запада изолировать Россию

SCMP: призывы Запада объединиться против России не нашли отклика других государств

Попытки западных стран объединить мир против России и изолировать ее провалились. Об этом в статье для китайского издания South China Morning Post пишет Мохамед Зишан.

По его мнению, призывы Запада объединиться против Москвы не нашли отклика среди других государств. «В последние недели российский лидер [Владимир Путин], будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза», — отмечает обозреватель.

Автор статьи указал, что решение западных лидеров избегать главу МИД РФ Сергея Лаврова на саммите G20 также не увенчались успехом. Российского министра застали за «душевным разговором» с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины.

8 июля Сергей Лавров досрочно покинул встречу глав МИД в рамках G20 в Индонезии. Российский министр обратился к прессе и сравнил введение антироссийских санкций с объявлением войны, после чего досрочно покинул встречу министров.