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Лавров сравнил введение санкций с объявлением войны

Лавров сравнил введение санкций с объявлением войны на саммите глав МИД в рамках G20
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сравнил введение антироссийских санкций с объявлением войны, после чего досрочно покинул встречу глав МИД на Бали в рамках саммита G20, который состоится в Индонезии. Об этом пишет The Guardian.

По словам главы ведомства, Запад неоправданно критикует действия Москвы. Более того, Лавров допустил, что со странами Запада нечего обсуждать, если они выступают против переговоров России и Украины.

Министр также подчеркнул, что Москва не несет ответственности за глобальный кризис и угрозу голода. В связи с этим он указал на роль санкций, направленных на изоляцию России.

На встрече в Индонезии госсекретарь США Энтони Блинкен затронул тему экспорта украинского зерна. «Зерно не является вашим зерном. Почему вы блокируете [украинские] порты?» — задал он вопрос российскому представителю.

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Виктория Кондратьева
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