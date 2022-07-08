Лавров сравнил введение санкций с объявлением войны на саммите глав МИД в рамках G20

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сравнил введение антироссийских санкций с объявлением войны, после чего досрочно покинул встречу глав МИД на Бали в рамках саммита G20, который состоится в Индонезии. Об этом пишет The Guardian.

По словам главы ведомства, Запад неоправданно критикует действия Москвы. Более того, Лавров допустил, что со странами Запада нечего обсуждать, если они выступают против переговоров России и Украины.

Министр также подчеркнул, что Москва не несет ответственности за глобальный кризис и угрозу голода. В связи с этим он указал на роль санкций, направленных на изоляцию России.

На встрече в Индонезии госсекретарь США Энтони Блинкен затронул тему экспорта украинского зерна. «Зерно не является вашим зерном. Почему вы блокируете [украинские] порты?» — задал он вопрос российскому представителю.