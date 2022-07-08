Spiegel: Лавров досрочно покинет саммит глав МИД в рамках G20 в Индонезии

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров досрочно покинет встречу глав МИД в рамках G20 в Индонезии, после общения с прессой он сразу же направится в Россию. Об этом сообщает журнал Der Spiegel с ссылкой на официального представителя министерства Марию Захарову.

«Лавров все еще ведет двусторонние переговоры, после чего обратится к прессе и уедет [в Россию]», — заявила Захарова.

Ранее Лавров отреагировал на нежелание госсекретаря США Энтони Блинкена принимать участие в групповом фотографировании министров на саммите «Большой двадцатки» (G20) из-за его присутствия. «Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться — я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда», — заявил Лавров, уточнив, что на саммит его пригласила Индонезия.