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Захарова объяснила отсутствие Лаврова на заседании G20

Захарова объяснила отсутствие Лаврова на заседании G20 встречами с другими дипломатами
Начало событий в новости Лавров досрочно покинет встречу глав МИД в рамках G20

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Сергей Лавров отсутствовал на заседании стран «Большой двадцатки» (G20), потому что проводил двусторонние встречи с коллегами из других стран «двадцатки», также отсутствовавшими на встрече. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РБК.

«В аккаунтах и на сайте МИД в онлайн-режиме публиковали сообщения о встречах Лаврова на полях форума. Это традиционная практика: на полях заседания проводить двусторонки. И проводил он их, барабанная дробь, с министрами G20, которые тоже были не на заседании в этот момент», — подчеркнула дипломат.

О том, что Лавров досрочно покинул встречу глав МИД в рамках G20 в Индонезии, ранее писало издание Der Spiegel. Российский министр обратился к прессе и сравнил введение антироссийских санкций с объявлением войны, после чего досрочно покинул встречу министров. В другом заявлении Лавров допустил, что со странами Запада нечего обсуждать, если они выступают против переговоров России и Украины.

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Виктория Кондратьева
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