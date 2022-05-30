Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Шольц назвал условие для ослабления санкций против России

Канцлер ФРГ Шольц назвал соглашение России и Украины условием для ослабления санкций
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Odd Andersen / Pool / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в эфире телеканала ARD об условии для ослабления антироссийских санкций. Его слова приводит ТАСС.

Политик отметил, что дальнейший санкционный режим Запада будет зависеть от договоренностей России и Украины. При этом «массивные ограничения» могут закончиться только в случае достижения такого соглашения между двумя странами, которое Киев сам сочтет правильным, подчеркнул Шольц. При этом канцлер ФРГ уточнил, что это не должен быть «навязанный мир».

Ранее стало известно, что послы Евросоюза снова не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть. Очередная встреча состоялась в понедельник, 30 мая. Против введения шестого пакета санкций в отношении России, предусматривающего, в частности, запрет на импорт российской нефти, выступила Венгрия. Правительство страны сравнивает отказ от нефти со сбросом на свою экономику ядерной бомбы.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Советник всех президентов России ушел из Кремля
Британские медики опубликовали рекомендации по борьбе с оспой обезьян
Эрдоган пообещал оказывать поддержку для продолжения переговоров РФ и Украины
Хирург перечислил основные способы борьбы с ожирением
В Южной Осетии приостановили указ о референдуме по присоединению к России
УЕФА расследует беспорядки перед финалом Лиги чемпионов
Зеленский раскритиковал ЕС за задержку шестого пакета антироссийских санкций
Бывший глава СБУ Харькова рассказал о постановке фейка с пограничным столбом
Шольц назвал условие для ослабления санкций против России
Стало известно об исключении из санкций запрета на покупку недвижимости
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.