Шольц назвал условие для ослабления санкций против России

Канцлер ФРГ Шольц назвал соглашение России и Украины условием для ослабления санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в эфире телеканала ARD об условии для ослабления антироссийских санкций. Его слова приводит ТАСС.

Политик отметил, что дальнейший санкционный режим Запада будет зависеть от договоренностей России и Украины. При этом «массивные ограничения» могут закончиться только в случае достижения такого соглашения между двумя странами, которое Киев сам сочтет правильным, подчеркнул Шольц. При этом канцлер ФРГ уточнил, что это не должен быть «навязанный мир».

Ранее стало известно, что послы Евросоюза снова не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть. Очередная встреча состоялась в понедельник, 30 мая. Против введения шестого пакета санкций в отношении России, предусматривающего, в частности, запрет на импорт российской нефти, выступила Венгрия. Правительство страны сравнивает отказ от нефти со сбросом на свою экономику ядерной бомбы.