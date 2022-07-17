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Боррель призвал Европу потерпеть

Глава дипломатии ЕС Боррель призвал Европу подождать эффекта санкций против России

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от санкций, принятых в отношении России. К этому призвал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.

По его словам, ограничения против Москвы пока не слишком заметны, однако они еще смогут доказать свою эффективность в долгосрочной перспективе. Так, запрет на поставки в Россию полупроводников позволит сократить производство высокоточных ракет в стране. Кроме того, в конечном итоге Россия окажется в научной, экономической и технологической изоляции.

В связи с этим европейским государствам на нынешнем этапе следует проявить стратегическое терпение, считает дипломат.

Ранее в июле Боррель признал, что для многих стран Евросоюза стремительный отказ от российских энергоносителей создает серьезные трудности. В то же время он подчеркнул, что это цена, которую европейские государства должны заплатить «за защиту демократии и международного права».

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Варвара Кошечкина
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