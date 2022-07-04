Боррель признал трудности ЕС из-за отказа от российских энергоносителей

Боррель: отказ от энергоносителей России создает серьезные трудности для многих стран ЕС

Для многих стран Евросоюза (ЕС) стремительный отказ от российских энергоносителей создает серьезные трудности, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводит издание La Stampa.

Боррель напомнил, что Евросоюз принял шестой пакет санкций против Москвы, который предусматривает сокращение импорта российской нефти на 90 процентов к концу этого года. Кроме того, страны ЕС «стремительно сокращают импорт газа», что приводит к постепенному «освобождению от зависимости», которая долгое время влияла на политику европейских стран, отметил он.

«Конечно, столь быстрый выход из зависимости от российских энергоносителей также создает серьезные трудности для многих стран Евросоюза и различных сфер деятельности. Но это цена, которую мы должны заплатить за защиту нашей демократии и международного права, и мы принимаем необходимые меры для солидарного решения этих проблем», — подчеркнул Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, санкции должны привести Москву к «изменению своих стратегических расчетов». Боррель считает, что результаты введенных ограничений будут видны в ближайшее время.

Ранее Боррель заявил, что Европе придется сосуществовать с Россией после прекращения боевых действий на Украине, поэтому необходимо продолжать диалог с Москвой.