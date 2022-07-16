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Всемирный банк призвал ослабить антироссийские санкции

Руководители Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить антироссийские санкции

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Руководители Всемирного банка, Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной торговой организации (ВТО) выступили с призывом ослабить антироссийские санкции для разрешения продовольственного кризиса. Об этом сообщают «Известия».

«Пандемия COVID-19, перебои в международных цепочках поставок и последствия конфликта вокруг Украины серьезно нарушили взаимосвязанные рынки продовольствия, топлива и удобрений», — сообщается на сайте Всемирного банка.

По данным ВПП, число страдающих от острой нехватки продовольствия людей увеличилось до 345 миллионов в 82 странах мира.

Снятие санкций Запада против России и внедрение более гибких процессов с поставками поможет решить проблему дефицита продовольствия, уверены главы организаций.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об условии для ослабления антироссийских санкций. Политик отметил, что дальнейший санкционный режим Запада будет зависеть от договоренностей России и Украины. При этом «массивные ограничения» могут закончиться только в случае достижения такого соглашения между двумя странами, которое Киев сам сочтет правильным, подчеркнул Шольц.

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Марина Совина
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