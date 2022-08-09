Учительницу приговорили к тюрьме за секс со школьником в классе

В США учительницу Кэтлин Бузер приговорили к лишению свободы за секс с учеником в классе

Бывшую учительницу Кэтлин Бузер из американского штата Мичиган приговорили к лишению свободы за сексуальное насилие над школьником. Об этом сообщает FOX 2 Detroit.

Сексуальная связь между Бузер и ее бывшим учеником, Райаном Крю, началась в 2014 году. На тот момент женщине было 28 лет, а Крю — 16. В 2020 году пострадавший рассказал, что он и Бузер неоднократно вступали в ту или иную форму полового акта, иногда делая это в классе учительницы. «У нас была такая привычка — брать большие листы черной строительной бумаги и закрывать ими все окна в классе, включая даже маленькое окошко в двери, чтобы не было возможности заглянуть в класс», — рассказал он.

После признания Крю женщине были предъявлены четыре обвинения в преступлении сексуального характера третьей степени тяжести. Она могла попасть в тюрьму на срок до 15 лет.

В 2022 году бывшая учительница заключила соглашение о признании вины и согласилась не оспаривать свою вину по двум пунктам обвинения. В рамках соглашения с нее были сняты два других обвинения, и Бузер была приговорена к году тюремного заключения. Кроме того, ей придется пройти курс лечения для лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, а также не вступать в контакт с бывшим учеником или его семьей. Также она будет внесена в реестр сексуальных преступников,

Ранее сообщалось, что бывшая школьная учительница из США была приговорена к условному заключению за совращение подростка. Следствие установило, что женщина состояла в сексуальных отношениях с учеником с 2018 года.

