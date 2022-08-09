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Полиция Севастополя заинтересовалась публичным сексом в баре города

Полиция Севастополя заинтересовалась случаем с публичным сексом в баре города

Фото: Alex Voulgaris / Unsplash

Полиция Севастополя заинтересовалась случаем с публичным сексом в баре города — ведомство завело проверку по факту случившегося. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе МВД Севастополя.

По данным ведомства, сотрудники полиции увидели в одной из социальных сетей видео, на котором неизвестные мужчина и девушка совершают действия сексуального характера. Фигуранты находились в общественном месте, а видео было распространено в мессенджере и оказалось доступным неограниченному количеству граждан. Полицейские изъяли сервер с видеоматериалами и уже установили личность 32-летнего фигуранта происшествия, в его отношении составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Личность фигурантки пока что не установлена. Также полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Севастополе охранник бара занялся сексом с одной из посетительниц бара на глазах туристов. Инцидент произошел в одном из заведений города в ночь на 8 августа.

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Леонид Микуляк
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