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Россияне занялись сексом на глазах туристов в баре и попали на видео

Охранник в одном из баров Севастополя занялся сексом с посетительницей и попал на видео

Фото: Dmitry Niko / Shutterstock

В Севастополе охранник бара занялся сексом с одной из посетительниц бара на глазах туристов. Один из очевидцев снял происходящее на видео и выложил в сеть, сообщает KP.RU.

Инцидент произошел в одном из заведений города в ночь на 8 августа. По словам присутствовавших в баре, в какой-то момент на барную стойку взобралась девушка и начала танцевать и снимать с себя одежду.

По словам свидетелей, вначале она «исполняла непристойный танец с одним из ведущих дискотеки, а потом уединилась с ним». После этого посетительница занялась сексом на барной стойке с одним из охранников. Люди снимали происходящее на видео.

После того как ролик всплыл в сети, в бар прибыли сотрудники полиции и изъяли все видеоматериалы. Сотрудники правоохранительных органов составили протокол в отношении 32-летнего охранника за мелкое хулиганство. Сообщается, что ему грозит до 15 суток административного ареста.

В настоящее время полиция устанавливает личность участницы инцидента.

Как стало известно, также возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление и оборот порнографии.

Ранее туристы в Сочи занялись сексом за пакетами с мусором и попались коммунальщикам. Сообщается, что инцидент произошел у скамеек недалеко от памятника «Якорь и пушка», посвященного победе русских войск в войне с Турцией 1828-1829-го.

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Ксения Жарова
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