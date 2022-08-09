Россияне занялись сексом на глазах туристов в баре и попали на видео

Охранник в одном из баров Севастополя занялся сексом с посетительницей и попал на видео

В Севастополе охранник бара занялся сексом с одной из посетительниц бара на глазах туристов. Один из очевидцев снял происходящее на видео и выложил в сеть, сообщает KP.RU.

Инцидент произошел в одном из заведений города в ночь на 8 августа. По словам присутствовавших в баре, в какой-то момент на барную стойку взобралась девушка и начала танцевать и снимать с себя одежду.

По словам свидетелей, вначале она «исполняла непристойный танец с одним из ведущих дискотеки, а потом уединилась с ним». После этого посетительница занялась сексом на барной стойке с одним из охранников. Люди снимали происходящее на видео.

После того как ролик всплыл в сети, в бар прибыли сотрудники полиции и изъяли все видеоматериалы. Сотрудники правоохранительных органов составили протокол в отношении 32-летнего охранника за мелкое хулиганство. Сообщается, что ему грозит до 15 суток административного ареста.

В настоящее время полиция устанавливает личность участницы инцидента.

Как стало известно, также возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление и оборот порнографии.

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