Туристы занялись сексом в Сочи за пакетами с мусором и попались коммунальщикам

Российские туристы занялись сексом под пальмой в центре Сочи и попались коммунальщикам

Пара российских туристов занялась сексом под пальмой в центре Сочи. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным RT, инцидент произошел у скамеек недалеко от памятника «Якорь и пушка», посвященного победе русских войск в войне с Турцией 1828-1829-го.

Действия нарушителей порядка попали на видео — ролик сняли и выложили в сеть работники коммунальных служб, которые находились рядом. На кадрах видно, что туристы вступили в половой контакт рядом с наполненными мусорными пакетами.

В настоящий момент путешественников разыскивает полиция. Правоохранительные органы проводят проверку по факту выявленного видеоматериала и устанавливают личности россиян.

Ранее в июле в сети появилось видео россиян, занимающихся сексом посреди многолюдного пляжа в Сочи. Мужчина и женщина вступили в половой контакт, плавая на доске для сап-серфинга недалеко от берега.