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Россияне занялись сексом посреди многолюдного пляжа в Сочи и попали на видео

Двое россиян занялись сексом на сапах посреди многолюдного пляжа в Сочи

В Сочи двое россиян занялись сексом на сапах посреди многолюдного пляжа. Действия отдыхающих попали на видео, его опубликовал Telegram-канал «Краснодар край».

На размещенных в сети кадрах виден переполненный людьми пляж. В воде недалеко от берега можно увидеть мужчину и женщину, которые вступили в половой контакт, плавая при этом на доске для сап-серфинга.

Поведение россиян вызвало возмущение пользователей сети. «Надо в камеру таких сажать», «Срамота», «Что у этих клоунов в голове?» — писали они.

Другие оставляли ироничные комментарии под постом. «Сап после такого в утиль», «Я стоять на сапе еле могу, как они умудряются заниматься этим?», «Не завидуйте», «Вот это баланс!» — отмечали юзеры.

В январе мужчины снялись в порно на фоне Акрополя в Афинах и вызвали возмущение в сети. 36-минутный фильм «Депарфенон» со сценами гей-порно, снятый на фоне одного из древнейших античных храмов страны, впервые был показан в Салоникском университете. Через некоторое время кадры картины попали в интернет и вызвали негативную реакцию юзеров.

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Марк Успенский
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