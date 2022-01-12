Мужчины снялись в порно на фоне древнего храма и вызвали возмущение в сети

Эротическая сцена с участием двух мужчин на фоне Афинского Акрополя вызвала возмущение общественности в Греции. Об этом пишет Daily News.

Отмечается, что 36-минутный фильм «Депарфенон» со сценами гей-порно, снятый на фоне одного из древнейших античных храмов страны, впервые был показан в декабре 2021 года в Салоникском университете. Но 7 января кадры картины попали в интернет и вызвали негативную реакцию пользователей сети.

Анонимные продюсеры фильма заявили, что картина символизирует национализм, культ античности и патриархат, а сцена секса между двумя мужчинами является политическим актом. В ответ на это министерство культуры Греции сообщило, что археологическая ценность Парфенона не позволяет ему быть площадкой для активизма или любых других действий, которые оскорбляют или демонстрируют неуважение к памятнику.

Отмечается, что власти Греции пообещали выяснить личности актеров, а также все обстоятельства незаконных съемок фильма на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее в апреле 2021 года россиянка сняла порноролик на священном вулкане Батур на Бали, признанном сакральным местом у населения острова, и оказалась в розыске. Ролик с ее участием набрал 1,2 миллиона просмотров на портале PornHub.