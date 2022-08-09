Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СКР запросит у Минобороны данные о новых преступлениях ВСУ против мирных жителей

СКР запросит у Минобороны данные о новых преступлениях ВСУ против жителей ДНР и Украины

Фото: РИА Новости

Следователи запросят у Минобороны России данные о новых преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) и Украины. Об этом во вторник, 9 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в результате обстрела украинскими военными Петровского района в Донецке был ранен трехлетний ребенок. В Куйбышевском районе города мужчина подорвался на мине ПФМ-1.

Также в Красноторске, Артемовске, Мирнограде и Николаеве ВСУ разместили бронетехнику, артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) рядом со школами и частными домами. Украинские боевики постоянно обстреливают позиции российских военных, провоцируя их на ответный огонь. При этом военнослужащие ВСУ запретили местным жителям эвакуироваться в безопасные районы.

Также известно, что участники украинских вооруженных формирований заминировали мост через реку Жеребец в Запорожье и собираются его взорвать.

Сотрудники СКР дадут этим фактам уголовно-правовую оценку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Шарапов
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова Зеленского о призыве всех россиян к ответственности
На российской трассе произошло массовое смертельное ДТП
Российского водителя задержали за наезд на остановившего его инспектора ГИБДД
Избиение охраной клиентов клуба попало на видео в Подмосковье
Пит Дэвидсон посещал психотерапевта из-за преследований Канье Уэста
В Запорожье оценили планы Киева по контрнаступлению одной фразой
Россиян предупредили о мошенничестве в Telegram
IKEA назвала дату завершения распродажи
В зоне проведения СВО заметили Т-90М с дополнительной защитой
Российские маркетплейсы создали единую систему борьбы с контрафактом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.