СКР запросит у Минобороны данные о новых преступлениях ВСУ против мирных жителей

СКР запросит у Минобороны данные о новых преступлениях ВСУ против жителей ДНР и Украины

Следователи запросят у Минобороны России данные о новых преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) и Украины. Об этом во вторник, 9 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в результате обстрела украинскими военными Петровского района в Донецке был ранен трехлетний ребенок. В Куйбышевском районе города мужчина подорвался на мине ПФМ-1.

Также в Красноторске, Артемовске, Мирнограде и Николаеве ВСУ разместили бронетехнику, артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) рядом со школами и частными домами. Украинские боевики постоянно обстреливают позиции российских военных, провоцируя их на ответный огонь. При этом военнослужащие ВСУ запретили местным жителям эвакуироваться в безопасные районы.

Также известно, что участники украинских вооруженных формирований заминировали мост через реку Жеребец в Запорожье и собираются его взорвать.

Сотрудники СКР дадут этим фактам уголовно-правовую оценку.