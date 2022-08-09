Тайвань счел визит Пелоси предлогом для военных учения Китая

Глава МИД Тайваня Джозеф У: визит Пелоси на остров стал предлогом для военных учения Китая

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань стал лишь «предлогом» для проведения Китаем широкомасштабных военных учений у острова, считают в Тайбэе. Об этом заявил глава МИД Тайваня Джозеф У, сообщает ТАСС.

По словам главы внешнеполитического ведомства, за этими маневрами стоит намерение Пекина «изменить статус-кво в Тайваньском проливе и во всем регионе».

Джозеф У назвал китайские военные учения «серьезной провокацией», подрывающей мир и безопасность в регионе и оказавшей влияние на международные перевозки и торговлю. «Продолжающиеся попытки Китая запугать Тайвань не вызовут у нас паники», — резюмировал он.

Обострение отношений между Китаем и Тайванем произошло на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся 2 августа. Пекин счел поездку американского политика нарушением принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны и начал масштабные военные учения вокруг острова.

7 августа, когда учения должны были завершиться, власти Китая анонсировали их дальнейшее продолжение, а также пообещали регулярно проводить учения в Тайваньском проливе.

