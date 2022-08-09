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Стало известно о спасении Эрдогана Путиным

Bloomberg: президент России Путин спас турецкого лидера Эрдогана

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Договоренности, достигнутые на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, станут спасением для турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в критически важный момент. Об этом написало издание Bloomberg.

Как отмечается в материале, соглашение о переходе Турции к оплате российского газа в рублях поможет стабилизировать курс лиры и предотвратить очередной скачок цен. «Поддержка со стороны Путина будет благом для Эрдогана, поскольку до всеобщих выборов президента Турции осталось меньше года, а Анкаре необходимо стабилизировать экономику», — пишет Bloomberg.

«И это произошло вскоре после того, как золотовалютные резервы Турции уже увеличились благодаря переводу российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" денежных средств своей турецкой дочерней компании "Аккую Нуклеар" для строительства АЭС на побережье Средиземного моря», — добавили в издании.

Ранее в Financial Times со ссылкой на источники написали, что западные государства обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией. По данным газеты, после переговоров Путина и Эрдогана шесть анонимных западных чиновников сообщили, что обеспокоены сближением политиков и их намерением расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.

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Николай Чигасов
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