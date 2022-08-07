В Европе заявили о беспокойстве из-за сближения России и Турции

Financial Times сообщила о беспокойстве Евросоюза из-за сближения России и Турции

Западные государства обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным международной газеты, после переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана шесть неназванных западных чиновников сообщили о том, что обеспокоены сближением политиков и заявлениями президентов о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.

Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения источник Financial Times

Один из европейских политиков, имя которого не называется, заявил, что в Европейском союзе «все более и более внимательно» следят за российско-турецкими отношениями. Еще один собеседник газеты назвал поведение Анкары по отношению к Москве «крайне оппортунистическим».

Издание напомнило об угрозах Вашингтона, предупреждавшего об опасности «дружбы» с Россией. Он заявил, что страны, помогающие РФ уклоняться от ограничений, столкнутся со «вторичными санкциями».

Автор пишет, что ЕС в этом отношении остается более сдержанным. Три европейских чиновника уточнили, что официальных дискуссий о возможных ограничительных мерах в отношении Турции в Брюсселе еще не было.

Встреча Путина и Эрдогана

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее главной целью является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду в Донбассе, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Главы двух государств встретились в пятницу, 5 августа, в санатории «Русь» в Сочи. Указанная площадка используется для официальных мероприятий нечасто, так как у российского лидера есть в городе собственная летняя резиденция «Бочаров ручей» — там Эрдоган бывал неоднократно.

Несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами пресс-служба президента России

В ходе встречи, которая продолжалась более четырех часов, лидеры провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки отношений Москвы и Анкары. Стороны затронули темы сотрудничества, эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также положения дел в Сирии и на Украине.

Итоги встречи

По итогам переговоров Путин и Эрдоган приняли совместное заявление. Как объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, никаких других документов в ходе переговоров, включая меморандум о сотрудничестве, подписывать не планировалось.

Подчеркиваем ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений между Россией и Турцией для достижения региональной и международной стабильности Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган совместное заявление

Турецкий президент предложил российскому коллеге провести его встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским. Он пояснил, что по-прежнему призывает пойти по дипломатическому пути в урегулировании кризиса на Украине. Турецкий лидер заверил, что продолжит развивать диалог с Россией. Таким образом он намерен внести вклад в региональный и глобальный мир. По мнению Эрдогана, встречи в Сочи полезны для обеих стран.

Несмотря на трудности на местах, я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Переговоры

В мае Зеленский заявил о готовности встречаться лишь с Путиным.

Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из России, кроме как с президентом. И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. Про другое не о чем говорить Владимир Зеленский президент Украины

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.

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