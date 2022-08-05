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Путин и Эрдоган обсудили доверительные отношения России и Турции

Путин и Эрдоган подчеркнули значение доверительных отношений России и Турции
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Вячеслав Прокофьев / Reuters

Президент России Владимир Путин со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ключевое значение доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения международной стабильности. Об этом говорится в заявлении лидеров по итогам переговоров в Сочи, передает ТАСС.

Встреча двух лидеров в сочинском санатории «Русь» длилась более четырех часов. На переговорах планировалось затронуть темы сотрудничества, эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также положения дел в Сирии и на Украине.

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Никита Абрамов
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