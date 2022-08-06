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Эрдоган напомнил Путину о возможности встречи с Зеленским в Турции

Президент Эрдоган сообщил о предложении Путину провести встречу с Зеленским в Турции

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести его встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что по-прежнему призывает пойти по дипломатическому пути в урегулировании кризиса на Украине. «Несмотря на трудности на местах, я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер заверил, что продолжит развивать диалог с Россией. Таким образом он намерен внести вклад в региональный и глобальный мир. По мнению Эрдогана, встречи в Сочи полезны для обеих стран.

В апреле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что Эрдоган добивается встречи Путина с Зеленским.

5 августа состоялись двусторонние переговоры в узком формате между лидерами России и Турции. Путин и Эрдоган обсудили ключевое значение доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения международной стабильности. Встреча длилась более четырех часов.

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Анна Щербакова
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