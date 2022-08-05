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Путин и Эрдоган подтвердили волю к развитию отношений между странами

Путин и Эрдоган подтвердили волю к дальнейшему развитию отношений Москвы и Анкары

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили волю к дальнейшему развитию двухсторонних отношений. Об этом говорится в заявлении по итогам прошедших переговоров двух лидеров, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами», — говорится в заявлении.

В рамках этих понятий лидеры провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки отношений Москвы и Анкары.

Встреча Путина и Эрдогана в сочинском санатории «Русь» продолжалась более четырех часов. На переговорах планировалось затронуть темы сотрудничества, эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также положения дел в Сирии и на Украине.

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Никита Абрамов
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