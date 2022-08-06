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Запад обеспокоился углубляющимся сотрудничеством России и Турции

Financial Times: Запад обеспокоен сотрудничеством Москвы и Анкары после саммита в Сочи
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Turkish Presidential Press Office / Reuters

На Западе обеспокоены углубляющимся сотрудничеством Москвы и Анкары после встречи российского и турецкого лидеров в Сочи. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на шесть неназванных источников.

В частности, тревогу США и Евросоюза вызывают заявления президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о более тесном взаимодействии в сфере экономики и торговли после саммита, прошедшего 5 августа.

В публикации говорится, что один из источников раскритиковал Анкару за «оппортунистскую» позицию. Издание также отмечает заявления американских властей о риске вторичных санкций. Их могут ввести в отношении стран, которые будут помогать Москве обходить ограничительные меры, введенные против нее Западом.

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В разговоре с изданием другой высокопоставленный источник предположил, что ЕС может призвать компании отказаться от сотрудничества с Анкарой из-за ее активного взаимодействия с Россией. При этом другие собеседники газеты отвергли такой сценарий, усомнившись в возможности его реализации.

Ранее 6 августа Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились перейти на торговлю в рублях. По словам президента, это «принесет деньги Москве и Анкаре».

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Ксения Жарова
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