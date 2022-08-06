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Россия и Турция договорились о торговле в рублях

Президент Турции Эрдоган: Москва и Анкара договорились перейти на торговлю в рублях

Фото: Shutterstock

Россия и Турция договорились перейти на торговлю в рублях. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его цитирует ТАСС.

По словам президента, это «принесет деньги Москве и Анкаре». Эрдоган добавил, что обсуждал с российским коллегой применение в Турции карты «Мир» и в этом вопросе есть серьезные подвижки — пять банков страны работают над этим.

Так, российские туристы могут с помощью российской банковской карты совершать покупки и оплачивать проживание в отеле.

Глава государства отметил, что Анкара оказывает всяческую поддержку, кто хочет инвестировать в Турецкую Республику.

Ранее стало известно, что власти Таиланда рассчитывают в скором времени внедрить российскую карту «Мир». Помимо этого, Азербайджан — также захотел принимать банковские карты «Мир».

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Ксения Жарова
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