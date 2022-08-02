В Таиланде пообещали запустить карту «Мир»

Посол Таиланда в России Вонгсинсават заявил о работе по запуску карты «Мир» в королевстве

В Таиланде рассчитывают на скорое внедрение российской карты «Мир». Об этом заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.

По словам посла, Таиланд и Россия совместно работают над проектом внедрения российской карты «Мир» в Таиланде, так как на нее имеется высокий запрос со стороны российских туристов, особенно на самых популярных направлениях, таких как Самуи, Паттайя и Пхукет. Несмотря на задержки в реализации проекта, Вонгсинсават пообещал, что специалисты сделают все, чтобы запустить двустороннюю систему быстрых платежей как можно скорее.

«Насколько нам известно, тайские и российские поставщики услуг проводят совместные консультации, чтобы найти альтернативные решения в данной ситуации. Надеемся, что двусторонняя система быстрых платежей заработает скоро и поможет повысить объемы торговли товаров и услуг между двумя странами», — добавил посол.

Ранее в июле россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов на курорты Таиланда осенью. В начале ноября авиаперевозчик Qatar Airways предлагает отправиться из Москвы в Бангкок за 42 тысячи рублей в обе стороны на одного. В ноябре можно улететь на Пхукет на борту Etihad от 63 тысяч рублей туда-обратно.