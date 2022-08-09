В Новгородской области российские художники создадут девять муралов

В Великом Новгороде стартовал фестиваль уличного искусства «Страницы истории»

В Новгородской области стартовал всероссийский фестиваль уличного искусства «Страницы истории». Об этом пишет ТАСС.

Участниками фестиваля стали 14 финалистов отборочного этапа из шести регионов России — Москвы, Московской области, Волгограда, Краснодара, Махачкалы и Владивостока. В течение августа 2022 года уличные художники и граффити-райтеры создадут девять муралов в четырех районах Великого Новгорода.

Так, в деревне Ручьи Крестецкого района появится мурал на фасаде здания музея поэта Велимира Хлебникова. В Любытине художники раскроют тему природы и самобытной славянской культуры края, в Валдае создадут работу с традиционными валдайскими баранками, а в Великом Новгороде мастера проведут эксперимент с необычным прочтением герба и символов города.

Увидеть законченные муралы жители и гости Новгородской области смогут уже в первых числах сентября.

Фестиваль «Страницы истории» впервые прошел в 2019 году в Великом Новгороде, в 2020 фестиваль проходил уже в четырех городах области: Великом Новгороде, Боровичах, Валдае и Старой Руссе. В общей сложности за три года его проведения в Новгородской области создали более 30 муралов.

Ранее сообщалось, что в августе в Новосибирске пройдет всероссийский граффити-фестиваль «Вся Россия в моем городе». Мероприятие соберет художников с разных городов страны, работающих в жанрах дизайн, леттеринг, живопись и мурал-арт.