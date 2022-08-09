Украинские студенты пожаловались на невозможность выехать из страны на учебу

Украинские студенты заявили в социальных сетях, что не могут выехать из страны на учебу

Украинские студенты, которые намеревались выехать из страны на учебу, массово оставляют комментарии к аккаунтам Госпогранслужбы республики в социальных сетях. Они указывают, что их не пропускают через границу. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Студенты сетуют на существование некоего «негласного запрета», из-за которого они и не могут выехать. При этом, согласно закону о мобилизации, право покидать страну, чтобы продолжить учебу, у них есть.

Комментаторы призывают Госпогранслужбу «не заигрываться с народом», требуют разъяснений, а также интересуются, на каком основании украинские пограничники не пропускают студентов.

В июле на Украине ликвидировали 45 каналов незаконной переправки мужчин в другие страны. Ее осуществляли перевозкой на автомобиле, переходом пешком вне официальных пунктов пропуска, переправой на лодке или вплавь в водолазном костюме. Такие каналы действовали практически во всех областях республики.