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На Украине выявили 45 каналов незаконной переправки призывников за границу

МВД Украины сообщило о ликвидации 45 каналов незаконной переправки призывников за границу

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

На Украине действовали 45 маршрутов незаконной переправки мужчин заграницу, их ликвидировали, а организаторов задержали. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД республики.

«Организация незаконных схем переправки мужчин за границу: ликвидировали 45 незаконных каналов и задержали 63 участника преступных групп», — говорится в сообщении. Мужчин призывного возраста, желающих выехать из страны, находили через чаты в мессенджерах, затем согласовывали место встречи и способ пересечения границы.

Им предлагали провоз на автомобиле, переход пешком вне официальных пунктов пропуска, переправу на лодке или вплавь в водолазном костюме. Устроители незаконного пересечения границы действовали практически во всех областях Украины.

В начале июля в Варшаве прошли массовые протесты из-за огромного притока украинских беженцев. «Тут есть Польска, не Укрополь!» — скандировали поляки.

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Василий Мека
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