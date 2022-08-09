Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Затравленная за гнилые зубы девушка бесплатно поставила виниры и обрела счастье

Британка Гриффин с гнилыми зубами бесплатно поставила виниры в Турции и обрела счастье

Фото: SWNS

Британка поставила виниры за границей и обрела счастье благодаря преображению. Интервью с ней публикует The Sun.

26-летняя Пейдж Гриффин рассказала, что всю жизнь сталкивалась с травлей со стороны окружающих из-за гнилых передних зубов. Кроме того, хейтеры постоянно критиковали внешность героини материала в соцсетях, ввиду чего у нее развились комплексы. «Я не могла улыбаться, потому что боялась, что кто-то увидит мои зубы», — пожаловалась она.

Материалы по теме:
Иностранная косметика уходит из России. Чем мы будем пользоваться и каким российским брендам можно доверять?
Иностранная косметика уходит из России.Чем мы будем пользоваться и каким российским брендам можно доверять?
4 июня 2022
Женщины всего мира завидуют красоте россиянок. На что они готовы пойти, чтобы обрести внешность своей мечты?
Женщины всего мира завидуют красоте россиянок.На что они готовы пойти, чтобы обрести внешность своей мечты?
1 июля 2022

По словам девушки, она пыталась собрать деньги на процедуру с помощью благотворительной платформы, но ее попытка не увенчалась успехом. Однако вскоре к ней обратился врач из Турции, который предложил провести манипуляцию стоимостью пять тысяч фунтов стерлингов (365 тысяч рублей) бесплатно. После процедуры британка призналась, что обрела счастливую жизнь.

«Установка виниров изменила мою жизнь. Теперь я могу улыбаться и радоваться жизни полноценно. К тому же меня перестали ругать за внешний вид в соцсетях. Мне не верится, что я наконец-то смогла стать абсолютно счастливой», — высказалась в заключение Гриффин.

В июне российский стоматолог Владимир Лосев назвал четыре причины пожелтения зубов. Так, по словам врача, следует обратить внимание на повышенную кислотность желудка, из-за которой истончается зубная эмаль. Кроме того, в список вошли проблемы со слюноотделением, курение и некоторые пищевые привычки, отметил специалист. Например, обильное употребление красного вина, крепкого чая, кофе, а также соевого соуса, что свойственно любителям роллов и суши.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма сообщил о погибшем из-за взрывов в Новофедоровке
Американцы побили плавающего с маской возле их пристани жителя Санкт-Петербурга
Тихановская объявила о создании оппозиционного «переходного кабинета»
Врач назвала недорогие продукты для улучшения работы мозга
Названа угрожающая США ошибка Белого дома
Создана замещающая антитела при лечении рака молекула
Затравленная за гнилые зубы девушка бесплатно поставила виниры и обрела счастье
Число пострадавших из-за взрывов на аэродроме в Крыму выросло
Сестры Аверины завершат карьеру в случае отстранения россиян от Олимпиады-2024
Названы авианаправления России с самым заметным снижением цен
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.