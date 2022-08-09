Затравленная за гнилые зубы девушка бесплатно поставила виниры и обрела счастье

Британка Гриффин с гнилыми зубами бесплатно поставила виниры в Турции и обрела счастье

Британка поставила виниры за границей и обрела счастье благодаря преображению. Интервью с ней публикует The Sun.

26-летняя Пейдж Гриффин рассказала, что всю жизнь сталкивалась с травлей со стороны окружающих из-за гнилых передних зубов. Кроме того, хейтеры постоянно критиковали внешность героини материала в соцсетях, ввиду чего у нее развились комплексы. «Я не могла улыбаться, потому что боялась, что кто-то увидит мои зубы», — пожаловалась она.

По словам девушки, она пыталась собрать деньги на процедуру с помощью благотворительной платформы, но ее попытка не увенчалась успехом. Однако вскоре к ней обратился врач из Турции, который предложил провести манипуляцию стоимостью пять тысяч фунтов стерлингов (365 тысяч рублей) бесплатно. После процедуры британка призналась, что обрела счастливую жизнь.

«Установка виниров изменила мою жизнь. Теперь я могу улыбаться и радоваться жизни полноценно. К тому же меня перестали ругать за внешний вид в соцсетях. Мне не верится, что я наконец-то смогла стать абсолютно счастливой», — высказалась в заключение Гриффин.

В июне российский стоматолог Владимир Лосев назвал четыре причины пожелтения зубов. Так, по словам врача, следует обратить внимание на повышенную кислотность желудка, из-за которой истончается зубная эмаль. Кроме того, в список вошли проблемы со слюноотделением, курение и некоторые пищевые привычки, отметил специалист. Например, обильное употребление красного вина, крепкого чая, кофе, а также соевого соуса, что свойственно любителям роллов и суши.