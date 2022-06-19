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Российский стоматолог назвал четыре причины пожелтения зубов

Стоматолог Лосев: употребление вина и соевого соуса может привести к пожелтению зубов

Фото: Shutterstock

Российский стоматолог Владимир Лосев назвал четыре причины пожелтения зубов. Комментарий эксперта приводит «Доктор Питер».

Так, по словам врача, следует обратить внимание на повышенную кислотность желудка, из-за которой истончается зубная эмаль. Кроме того, в список вошли проблемы со слюноотделением — из-за них может образоваться налет, изменяющий оттенок поверхности данного костного органа. Кроме того, негативное воздействие способны оказывать курение и некоторые пищевые привычки, отметил специалист. Например, обильное употребление красного вина, крепкого чая, кофе, а также соевого соуса, что свойственно любителям роллов и суши.

Привести к изменению цвета зубов может и деминерализация эмали, добавил собеседник издания. «Дентин имеет желтоватый оттенок, поэтому при истираемости и истончении верхнего слоя зубной эмали чаще всего и наблюдается пожелтение зубов», — описал медик данный процесс, отметив, что он может приводить к чувствительности костного образования, но при этом не связан с кариесом.

Ранее в июне ортодонт Халед Касем назвал четыре неочевидных причины, которые приводят к повреждению и повышению чувствительности эмали и способны спровоцировать кариес и разрушение зубов. Прежде всего, по его словам, повышает чувствительность зубов зубная паста с древесным углем. Врач заявил, что это средство отбеливает эмаль, но может и повредить ее, если абразивные частицы в составе будут слишком крупными. Вместо зубной пасты с углем специалист рекомендовал пользоваться стандартными вариантами пасты с эффектом отбеливания.

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Алина Гостева
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