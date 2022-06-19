Российский стоматолог назвал четыре причины пожелтения зубов
Российский стоматолог Владимир Лосев назвал четыре причины пожелтения зубов. Комментарий эксперта приводит «Доктор Питер».
Так, по словам врача, следует обратить внимание на повышенную кислотность желудка, из-за которой истончается зубная эмаль. Кроме того, в список вошли проблемы со слюноотделением — из-за них может образоваться налет, изменяющий оттенок поверхности данного костного органа. Кроме того, негативное воздействие способны оказывать курение и некоторые пищевые привычки, отметил специалист. Например, обильное употребление красного вина, крепкого чая, кофе, а также соевого соуса, что свойственно любителям роллов и суши.
Привести к изменению цвета зубов может и деминерализация эмали, добавил собеседник издания. «Дентин имеет желтоватый оттенок, поэтому при истираемости и истончении верхнего слоя зубной эмали чаще всего и наблюдается пожелтение зубов», — описал медик данный процесс, отметив, что он может приводить к чувствительности костного образования, но при этом не связан с кариесом.
Ранее в июне ортодонт Халед Касем назвал четыре неочевидных причины, которые приводят к повреждению и повышению чувствительности эмали и способны спровоцировать кариес и разрушение зубов. Прежде всего, по его словам, повышает чувствительность зубов зубная паста с древесным углем. Врач заявил, что это средство отбеливает эмаль, но может и повредить ее, если абразивные частицы в составе будут слишком крупными. Вместо зубной пасты с углем специалист рекомендовал пользоваться стандартными вариантами пасты с эффектом отбеливания.