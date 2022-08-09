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Роскомнадзор запросил у Tele2 информацию об утечке данных

Роскомнадзор запросил у оператора Tele2 детальную информацию об утечке данных абонентов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Роскомнадзор запросил у мобильного оператора Tele2 детальную информацию о возможной утечке персональных данных абонентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор направил в ООО "Т2 Мобайл" запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее стало известно, что Tele2 начал служебное расследование в связи с информацией об утечке данных пользователей. В компании заявили, что ответственность за утечку лежит на стороне IT-партнера, который подвергся хакерской атаке. Перед этим в СМИ появилась информация о том, что в сеть попали ФИО, мобильные номера, а также адреса электронной почты абонентов.

5 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту утечки данных пользователей сервиса «Яндекс.Еда». Дело по части 3 статьи 272 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и иным нарушениям возбуждено по запросу депутата Госдумы Михаила Романова.

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Асель Минбаева
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