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СК возбудил уголовное дело по факту утечки данных пользователей «Яндекс.Еды»

СК России возбудил уголовное дело по факту утечки данных пользователей «Яндекс.Еды»

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Адвокат Саркис Дарбинян сообщил о возбуждении Следственным комитетом (СК) России уголовного дела по факту утечки личных данных пользователей сервиса доставки «Яндекс.Еда». Об этом сообщает «Интерфакс».

Уголовное дело возбуждено по запросу депутата Государственной Думы Михаила Романова. Юрист сообщил, что в СК России было направлено заявление с признанием потерпевшими пользователей сервиса в рамках дела об утечке.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 272 («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), по части 3 статьи 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), по части 2 статьи 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») УК РФ.

12 июля стало известно о том, что Роскомнадзор составил протокол в отношении «Яндекс.Еды» из-за утечки личных данных курьеров. Отмечалось, что максимальный штраф, который может грозить сервису, составляет 100 тысяч рублей.

В конце апреля суд в Москве оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тысяч рублей за утечку в интернет персональной информации клиентов.

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Марина Совина
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