«Яндекс.Еду» оштрафовали за утечку данных

Суд в Москве оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных

Мировой суд в Москве оштрафовал сервис «Яндекс.Еда» на 60 тысяч рублей за утечку в интернет персональных данных клиентов. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщило ТАСС.

«Судом удовлетворено заявление Роскомнадзора, компании "Яндекс.Еда" назначен штраф в размере 60 тысяч рублей», — сообщили агентству в суде.

Согласно материалам дела, сервис допустил утечку личных данных, попав под действие части 1 статьи 13.11 кодекса об административных правонарушениях. Максимальный штраф за такой проступок составляет 100 тысяч рублей.

Ранее суд в Москве зарегистрировал первый иск к «Яндекс.Еде» из-за утечки данных. Уточнялось, что истец просит компенсировать моральный вред в размере 100 тысяч рублей. Позже стало известно, что в столичный суд также поступил коллективный иск «Яндекс.Еде» на 3,3 миллиона рублей.

О том, что Роскомнадзор составил в отношении «Яндекс.Еды» протокол за нарушение закона о персональных данных, сообщалось 23 марта. В ведомстве также заявили о блокировке сайта, на котором была выложена личная информация о клиентах сервиса.

«Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных клиентов 1 марта. Компания рассказала, что слив произошел «в результате недобросовестных действий одного из сотрудников». Представители сервиса заверили, что ужесточили подход к хранению личной информации юзеров, а также заявили, что в отношении виновного предприняты установленные законом меры. После этого, 23 марта, в сети появился сайт, на котором слитые данные были визуализированы в виде карты.