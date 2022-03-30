Суд зарегистрировал первый иск к «Яндекс.Еде» из-за утечки данных клиентов

Суд в Москве зарегистрировал первый иск к «Яндекс.Еде» из-за утечки личных данных клиентов

Замоскворецкий районный суд Москвы зарегистрировал первый иск к компании «Яндекс.Еда» из-за утечки личных данных клиентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Анну Днепрову.

«В суд поступил иск к компании "Яндекс.Еда", истец просит компенсировать моральный вред в размере 100 тысяч рублей за массовое распространение персональных данных», — сказала собеседница агентства.

Отмечается, что это первый иск к компании в связи с утечкой персональной информации клиентов. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Яндекс.Еды» за нарушение закона о персональных данных. Компании грозит штраф до 100 тысяч рублей. Кроме того, ведомство ограничило доступ к сайту с картой, которая содержала личную информацию клиентов.

О том, что личные данные клиентов «Яндекс.Еды» появились в открытом доступе в сети, стало известно 1 марта. В компании рассказали, что слив информации произошел в результате недобросовестных действий одного из сотрудников. Уточнялось, что в интернете появились номера телефонов клиентов и информация об их заказах: время доставки, состав и так далее. Представители организации заверили, что после инцидента ужесточили подход к хранению чувствительной информации.