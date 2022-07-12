Роскомнадзор составил протокол на «Яндекс.Еду» за предоставление доступа к личным данным

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении популярного сервиса доставки «Яндекс.Еда». Об этом во вторник, 12 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Указано, что причиной стало предоставление сервисом неправомерного доступа к информационной системе личных данных, что привело к утечке данных курьеров компании. Регулятор передал протокол в суд. Он составлен по части 1 статьи 13.11 кодекса об административных правонарушениях (нарушение законодательства РФ в области персональных данных) и предполагает штраф в размере до 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в «Яндекс.Еде» появилась новая функция после утечки данных клиентов. Благодаря ей пользователи получили возможность удалять историю своих заказов.

«Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей 1 марта. Компания рассказала, что инцидент произошел «в результате недобросовестных действий одного из сотрудников». После этого Роскомнадзор составил административный протокол в отношении сервиса за нарушение закона о персональных данных. Позже суд оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей.

В мае Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в интернете были опубликованы данные курьеров «Яндекс.Еды», включающие в себя фамилии, имена, отчества, хэшированные пароли и телефоны. В пресс-службе сервиса заявили, что этот инцидент связан с ранее выявленной утечкой.