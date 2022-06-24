В «Яндекс.Еде» появилась новая функция после утечки данных

В сервисе «Яндекс.Еда» после утечки данных появилась функция удаления истории заказов

В популярном сервисе доставки «Яндекс.Еда» появилась новая функция после утечки данных клиентов. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Теперь пользователи «Яндекс.Еды» могут удалять историю своих заказов. Как уточнили в компании, сделать это можно в личном кабинете Яндекс ID. Чтобы стереть информацию, юзерам необходимо выбрать раздел «Управление данными», после чего ввести код подтверждения, который им придет на телефон. После этого перед ними возникнет поле «Удаление данных», в котором можно посмотреть, какие данные хранит «Яндекс.Еда», и удалить любые из них.

В пресс-службе сервиса рассказали, что благодаря нововведению клиенты смогут самостоятельно управлять данными, которые хранит сервис. Процесс удаления истории заказов может занимать до трех дней, сообщили представители компании. «Удаление данных — необратимый процесс. Если стереть информацию о заказах, то больше не получится посмотреть в "Яндекс.Еде" рекомендации своих любимых ресторанов и блюд», — предупредили они. Утверждается, что в скором времени разработчики планируют внедрить возможность стирать из «Яндекс.Еды» и другую информацию, например, адреса доставки.

Пока пользователи могут удалять историю заказов, совершенных в ресторанах, представленных в «Яндекс.Еде», добавили в компании. Представители сервиса пообещали, что в скором времени в Яндекс ID появится возможность удалять историю заказов, сделанных в сервисе доставки продуктов и готовой еды «Яндекс.Лавка».

Об утечек данных клиентов «Яндекс.Еды» стало известно 1 марта. В открытом доступе оказались личные данные пользователей, включая их номера телефонов и адреса доставки. Представители компании заявили, что инцидент произошел «в результате недобросовестных действий одного из сотрудников». 21 апреля «Яндекс.Еду» оштрафовали на 60 тысяч рублей за то, что сервис допустил утечку личных данных клиентов.