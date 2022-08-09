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Названы способы экономии во время зарубежных путешествий без ущерба для комфорта

Туроператор OblakaTravel: для экономии на отдыхе в ОАЭ лучше всего выбирать межсезонье

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Генеральный директор туроператора OblakaTravel Ирина Петухова назвала способы экономии во время путешествий по ОАЭ, Египту и Мальдивам. Об этом пишет издание Woman.ru.

По словам специалиста, главное достоинство данных зарубежных курортов заключается не только в том, что они могут порадовать теплым климатом в бархатный сезон, но и в том, что туда можно добраться прямыми рейсами из России.

Так, чтобы провести отпуск на Мальдивах без ущерба для комфорта и «не уйти в минус», лучше всего выбирать для отдыха межсезонье с мая по октябрь, поскольку в это время отельеры дают максимальные скидки на размещение. Кроме того, бережливым туристам стоит обратить внимание на международную авиаперевозку стыковочными рейсами. Как правило, такие перелеты стоят на 20-30 процентов дешевле, чем прямые.

Для бюджетного отпуска в ОАЭ лучше всего, по мнению Петуховой, выбирать конец лета. «Август считается несезоном для данного направления, что понятно, учитывая среднесуточную температуру плюс 40 градусов. Однако это хорошая возможность посетить страну, не потратив много денег, так как многие отели предлагают специальные предложения», — отметила она.

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Дополнительно можно сэкономить на проживании, выбрав для размещения гостиницу городского типа, откуда до моря несколько раз в день ходит бесплатный шаттл. Подобные отели, как правило, стоят на порядок дешевле, но уровень сервиса не уступает местам размещения, расположенным у моря.

Во время отдыха в Египте также рекомендуется останавливать выбор не на пятизвездочных отелях, а гостиницах уровнем ниже, находящихся в отдалении от основных достопримечательностей. Помимо прочего, гендиректор OblakaTravel посоветовала рассмотреть вариант с экономией на транспорте при путешествии по стране.

«Например, из Каира до Луксора можно добраться поездом, стоимость которого ощутимо ниже авиаперелета, а количество круизных судов разного уровня заставляет теряться при выборе даже профессионалов», — заключила эксперт.

Ранее немецкая тревел-блогерша под ником lostlikelou рассказала в TikTok, как благодаря простому лайфхаку можно экономить на мобильной связи в зарубежных путешествиях. По ее словам, чтобы сократить расходы на звонки и пользование интернетом в поездках, достаточно завести электронную сим-карту (e-sim), которая работает в 114 странах мира.

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Валентина Процкова
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