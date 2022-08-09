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Украинские военные обстреляли город в Запорожской области

Член администрации Запорожья Рогов заявил о массированном обстреле ВСУ города Токмак

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Минувшей ночью военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) произвели массированный обстрел города Токмак в Запорожской области. Об этом член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела население города не пострадало. «Повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Количество поврежденных объектов и характер разрушений уточняются. Проводится оценка нанесенного ущерба», — уточнил Рогов.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли снарядами НАТО Донецк, Ясиноватую и Макеевку. Отмечалось, что в течение двух минут украинскими военными были выпущены 12 мин.

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Алевтина Запольская
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