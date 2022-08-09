ВСУ нанесли артиллерийский удар снарядами НАТО по трем городам ДНР

ВСУ за две минуты 12 снарядами НАТО обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку в ДНР

Вооруженные силы Украины обстреляли города Донецкой народной республики (ДНР), Донецк, Ясиноватую и Макеевку, 12 снарядами НАТО, огонь вели две минуты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:20 (время совпадает с московским — прим. «Ленты.ру») – населенный пункт Нетайлово – город Донецк: выпущено пять снарядов калибром 152 мм; 08:22 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Также в 08:20 со стороны украинских позиций в населенном пункте Орловка были выпущены четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.

В мае стало известно о получении ВСУ американских гаубиц М777 калибром 155 миллиметров. В июле подразделения Луганской народной республики захватили в Донбассе первую из американских гаубиц.