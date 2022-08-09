Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ВСУ нанесли артиллерийский удар снарядами НАТО по трем городам ДНР

ВСУ за две минуты 12 снарядами НАТО обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку в ДНР

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины обстреляли города Донецкой народной республики (ДНР), Донецк, Ясиноватую и Макеевку, 12 снарядами НАТО, огонь вели две минуты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:20 (время совпадает с московским — прим. «Ленты.ру») – населенный пункт Нетайлово – город Донецк: выпущено пять снарядов калибром 152 мм; 08:22 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Также в 08:20 со стороны украинских позиций в населенном пункте Орловка были выпущены четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.

В мае стало известно о получении ВСУ американских гаубиц М777 калибром 155 миллиметров. В июле подразделения Луганской народной республики захватили в Донбассе первую из американских гаубиц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова Зеленского о призыве всех россиян к ответственности
Биометрию россиян захотели собирать принудительно
Стало известно о превосходстве китайского флота над японским и американским
Литовскую фигуристку-чемпионку захотели лишить гражданства из-за шоу Навки
Ирина Шейк снялась в неоновом бикини и порадовала фанатов
Диетолог развеяла миф о пользе ложки льняного масла натощак
В генштабе Канады ответили на вопрос о присутствии военных на Украине
Российский фотограф вовлекал молодых моделей в проституцию
В Херсоне задержали диверсанта с «лепестками» и маячками для артиллерии ВСУ
Россиянка побывала в Таиланде и пожаловалась на бросающихся на туристов обезьян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.