В России обязали использовать только отечественную систему для брони авиабилетов

Правительство России обязало использовать отечественные системы бронирования авиабилетов

Правительство России утвердило новые требования к отечественной системе оформления воздушных перевозок. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Так, в стране обязали использовать только российскую систему бронирования авиабилетов. Исключительные права на нее могут принадлежать либо государству, либо организации, среди учредителей и руководителей которой нет иностранцев или лиц с двойным гражданством.

В правительстве уточнили, что это позволит избежать сбоев в воздушных перевозках, если владельцы иностранных систем ограничат их использование.

Да введения западных санкций российские авиакомпании пользовались иностранными провайдерами — американскими Sabre и Navitaire, а также испанской Amadeus.