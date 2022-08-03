Еще одной российской авиакомпании доверили техобслуживание самолетов SSJ-100

«Аврора» получила одобрение на техобслуживание российских самолетов SSJ-100

Росавиация доверила еще одной российской авиакомпании «Аврора» самостоятельно осуществлять ремонт самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Информация об этом в среду, 3 августа, появилась на сайте перевозчика.

Так, стало известно, что готовность авиакомпании самостоятельно выполнять техобслуживание отечественных лайнеров подтверждена представителями отдела поддержания летной годности Дальневосточного межрегионального территориальное управления воздушного транспорта (Дальневосточное МТУ).

«Авиакомпания "Аврора" успешно прошла комплексную экспертизу и выездную проверку Росавиации и получила одобрение на оперативное техническое обслуживание воздушных судов Sukhoi Superjet 100», — говорится в сообщении.

Ранее отечественный авиаперевозчик «Аврора» столкнулся с нехваткой воздушных судов для перевозки пассажиров по России. Уточняется, что в настоящее время в нелетном состоянии из-за западных санкций находятся три самолета, в связи с чем компания вынуждена привлекать лайнеры других перевочзиков.