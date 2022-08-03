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Еще одной российской авиакомпании доверили техобслуживание самолетов SSJ-100

«Аврора» получила одобрение на техобслуживание российских самолетов SSJ-100

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Росавиация доверила еще одной российской авиакомпании «Аврора» самостоятельно осуществлять ремонт самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Информация об этом в среду, 3 августа, появилась на сайте перевозчика.

Так, стало известно, что готовность авиакомпании самостоятельно выполнять техобслуживание отечественных лайнеров подтверждена представителями отдела поддержания летной годности Дальневосточного межрегионального территориальное управления воздушного транспорта (Дальневосточное МТУ).

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«Авиакомпания "Аврора" успешно прошла комплексную экспертизу и выездную проверку Росавиации и получила одобрение на оперативное техническое обслуживание воздушных судов Sukhoi Superjet 100», — говорится в сообщении.

Ранее отечественный авиаперевозчик «Аврора» столкнулся с нехваткой воздушных судов для перевозки пассажиров по России. Уточняется, что в настоящее время в нелетном состоянии из-за западных санкций находятся три самолета, в связи с чем компания вынуждена привлекать лайнеры других перевочзиков.

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Валентина Процкова
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