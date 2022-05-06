Российская авиакомпания столкнулась с дефицитом самолетов для полетов по стране

Авиаперевозчик «Аврора» столкнулся с дефицитом лайнеров из-за западных санкций

Единый дальневосточный авиаперевозчик «Аврора» столкнулся с дефицитом самолетов для перевозки пассажиров по стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

Согласно данным Росавиации, общий парк российской авиакомпании в феврале 2022 года состоял из 90 самолетов, 50 из которых — иностранные. В условиях западных станций из-за ситуации на Украине «Аврора», как и другие перевозчики, испытывает сложности с обслуживанием отечественных и зарубежных лайнеров. Так, в Якутске в настоящее время в нелетном состоянии находятся три воздушных судна — у компании нет необходимых запчастей для ремонта транспортных средств.

Для решения возникших проблем «Аврора» привлекает лайнеры других перевозчиков для осуществления полетов по заявленным маршрутам. Например, иркутская авиакомпания «Ангара» с 7 мая начнет летать по четырем субсидируемым направлениям.

По информации источника, для экономии ресурсов «Авророй» было принято решение прекратить конкурировать с другими перевозчиками на одних и тех же маршрутах и заключить с ними код-шеринговые договоры, то есть продавать билеты на один рейс.

«В сложившихся обстоятельствах авиакомпания стремится максимально эффективно использовать имеющийся летный ресурс и продолжает выполнять все запланированные рейсы, включая и программу субсидируемых межрегиональных маршрутов в ДФО», — заявил заместитель директора по развитию авиакомпании Валерий Крипа.

Ранее в Минтрансе предсказали, что отток российских пилотов на работу за границу может привести к нехватке летного состава в стране. При этом, по словам представителей профсоюзов и пилотов, в стране из-за спада перевозок также могут возникнуть сложности с трудоустройством выпускников.