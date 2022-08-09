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Солистка «А'Студио» рассказала о жизни в загородном доме

Певица Кети Топурия рассказала о жизни в загородном доме

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Солистка группы «А'Студио» Кети Топурия призналась, что не любит сажать растения на своем участке. О своей жизни за городом она рассказала в интервью изданию WomanHit.

Певица отметила, что постоянно проживает в загородном доме вместе с мужем, бизнесменом Львом Деньговым, и детьми, однако ей неинтересно проводить время, занимаясь огородом. «Я не дачный человек, на участке мы ничего вроде огурцов, помидоров не сажаем. Я просто не увлекаюсь такими вещами», — поделилась Топурия.

Певица также рассказала о том, что, в то время как другие люди уезжают отдыхать к себе на дачу, она с семьей на неделю отправляется в один из принадлежащих им домов. Топурия отметила, что, кроме ее основного жилища, у нее есть недвижимость в Грузии, а у ее мужа — в Белоруссии, откуда он родом.

В мае купивший дом в 40 километрах от Москвы певец Прохор Шаляпин заявил, что собирается выровнять землю на участке и закатать все под асфальт. Звезда не планирует заниматься огородом и хочет снести старый деревянный дом, оставшийся от предыдущих хозяев.

Полина Кислицына
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