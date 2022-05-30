Прохор Шаляпин показал новый загородный участок

Певец Прохор Шаляпин показал новый участок в 40 километрах от Москвы

Певец Прохор Шаляпин купил земельный участок площадью восемь соток в 40 километрах от Москвы. Свой дом артист показал в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Стоимость сделки осталась неизвестной. В двухэтажной деревянной постройке от старого хозяина новому досталась старинная мебель орехового цвета, а также советский холодильник и телевизор «Каскад». Шаляпин привез туда фотографии, кубки и медали. «Это дивное место, все кругом лесом окружено. Есть даже электричество», — сообщил музыкант. В нескольких шагах от участка бьет родник.

Музыкант заявил, что через некоторое время планирует выровнять землю на участке и закатать все под асфальт — старый дом Шаляпину не нравится, а заниматься огородом он не планирует. При этом он надеется, что снос дома не будет стоить миллионы рублей.

Кроме недавно купленного участка, певец владеет квартирой в Москве. При этом он мечтает летом проводить больше времени на природе.

Ранее в 2021 году Шаляпин отказался возвращать четыре квартиры родителям покойной жены Татьяны-Клаудии Дэвис. При жизни американская миллионерша оформила на музыканта жилье в Москве общей стоимостью 70 миллионов рублей. Певец заявил, что родители Дэвис — обеспеченные люди, которым оставили хорошее наследство, и до старости они ни в чем не будут нуждаться.